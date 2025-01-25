Дружина Тополі після кризи у шлюбі зізналася, як вони змінилися та налагодили стосунки

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, розповіла про зміни у стосунках з музикантом Тарасом Тополею.

Тривалий час пара під час війни жила окремо. Олена з дітьми перебувала в США, а її чоловік в Україні. Це підірвало їхні стосунки. Однак, після возз'єднання родини на рідній землі, все налагодилося. Щоправда, за словами обраниці музиканта, зараз вони проходять певні трансформації. Зокрема, співачка відкинула стереотипні думки про те, якою "має бути" дружина, й дала більше часу для себе:

"Я припинила сприймати значення "дружини", як жінки, яка постійно займається господарством і чоловік служить. Цей формат розбився. Я пояснила, що я так само виконуватиму все, що можу. Але тепер мені потрібен час для себе. Я хочу бути красивою, здоровою, психологічно врівноваженою дружиною в гармонії з усім. Я хочу виконувати всі бажання й відчувати, що сама собі можу дати раду. Точно знаю, що мій чоловік цінує, коли дружина така. Ми проводили декілька довгих розмов, що стосунки, які тривають 14 років, в них треба вкладатися. Це постійний вир змін", - розповіла Тополя в інтерв'ю "Говорить Суханов".

Олена і Тарас Тополі та їхні діти / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Як зізнається артистка, за своїм коханим вона також стала помічати зміни. Так, поступово Тарас сміливо заявляє про свої бажання та бачення ситуацій.

"Є певні моменти, які в ньому почали проявлятися – проявлення емоцій, заявки про себе, его... Він теж почав заявляти про свої бажання, про свої розуміння", - пояснила Олена.

Нагадаємо, нещодавно співачку Ірину Білик заскочили на сцені з колишнім чоловіком Ані Лорак. Мурат відкрито фліртував із зіркою на відео.

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