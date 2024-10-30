Дружина тяжкохворого Брюса Вілліса розкрила, які в нього були перші симптоми деменції

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, розповіла про перші симптоми його хвороби.

Модель Емма Гемінг поділилася, що насправді діагностувати недуг тяжко. Вона говорить, що в зірки бойовиків спочатку виявили афазію, яка є симптомом деменції, а вже через рік поставили точний діагноз.

"Я кажу, що лобово-скронева деменція шепоче, а не кричить. Мені важко сказати: "Ось тут закінчився Брюс, і тут його хвороба почала брати верх". Йому поставили діагноз два роки тому, але спочатку в нас був прихований діагноз афазія, яка є симптомом хвороби, але не є хворобою", - розповіла Гемінг в інтерв'ю Town & Country.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: Associated Press

Дружина актора пригадала, що в нього симптоми проявилися в його мовленні. Однак спочатку вони подумали, що то просто про себе нагадало заїкання. До слова, Брюс Вілліс від дитинства від цього страждав, однак з роками навчився маскувати. Тож, коли в артиста розпочалися проблеми з мовленням, його родина припустила, що знову повернулося заїкання.

"Для Брюса все почалося з мови. У дитинстві він мав сильне заїкання. Він навчався в коледжі, і там був викладач театру, який сказав: "У мене є щось, що тобі допоможе". На цьому занятті Брюс зрозумів, що він може запам'ятати сценарій і мати можливість вимовити його, не заїкаючись. Саме це підштовхнуло його до акторства. Брюс завжди заїкався, але він добре це приховував. Коли його мова почала змінюватися, то здавалося, що це було лише частиною заїкання. Ніколи б я не подумала, що це буде формою деменції", - пригадала модель.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

За словами Емми Гемінг, у Вілліса спочатку розвинулася деменція в скроневих частинах, після чого поширилася на лобову частину мозку. Акторові не стане краще, адже від хвороби ліків немає. Деменція впливатиме на здатність хворого ходити, говорити, мислити та приймати рішення.

Дружина Брюса Вілліса також зізналась, як із доньками говорить про хворобу батька. Зокрема, Емма Гемінг, за порадою терапевта, розповідає дітям все так, як є, і нічого від них не приховує. Доньки Вілліса розуміють, що йому не стане краще та він не одужає.

Брюс Вілліс із родиною / Фото: instagram.com/demimooreofficial

"Від нашого терапевта я дізналась, що якщо діти ставлять запитання, вони готові знати відповідь. Якби ми побачили, що Брюсу важко, я б звернувся до дітей, щоб вони зрозуміли, але ця хвороба є хронічною, прогресує та не виліковується. Немає ліків. Очевидно, я не люблю говорити з ними про кінцевий бік, і вони не питали. Вони знають, що татові не стане краще", - додала модель.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Брюса Вілліса – акторка Демі Мур – розповідала про його стан. Також артистка пригадувала їхню останню зустріч.

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