Дружина Усика показала їхнього 10-річного сина та привітала його з особливим святом

Катерина також показала, як відсвяткувала день народження боксера без нього у Києві.
Родина боксера Олександра Усика святкує дні народження.
Так, 17 січня спортсмену виповнилося 38 років. З цієї нагоди його дружина Катерина організувала благодійний захід у Києві. На свято були запрошені друзі та блогери. А виступав під час святкування співак Артем Пивоваров.
До слова, самого Олександра Усика на дні народженні не було. Він доєднався до усіх гостей віртуально, а також на сцені стояла його картонна ростова фігура. Тим не менш, після особливого дня Катерина подякувала всім за причетність до доброї справи – збору коштів.
"Я щиро вдячна кожному з Вас за підтримку та участь у нашому заході! Завдяки Вам нам вдалось зібрати значну суму коштів, які будуть спрямовані на допомогу тим, хто її потребує. Ваша небайдужість та добрі серця – це справжня сила, яка змінює світ на краще. Це був неймовірний вечір з приємними людьми та атмосферою свята. Разом ми зможемо більше", - написала дружина боксера.
Крім того, вже сьогодні, 18 січня, свій день народження святкує сина Усика Михайло. Хлопцю виповнилося 10 років. З нагоди свята Катерина показала архівні фото зі ще маленьким Михайлом і порівняла їх зі свіжими світлинами. На зображенні помітно, як швидко подорослішав юнак.
"Сашо, вітаю нас з днем народження Мішані. Вже 10 років!", - підписала кадри обраниця спортсмена.
Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала співачка Оля Полякова. В інтерв'ю ТСН.ua вона поділилася, яким було найдорожче святкування та який секрет молодості має.
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