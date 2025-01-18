Дружина Усика показала їхнього 10-річного сина та привітала його з особливим святом

Катерина також показала, як відсвяткувала день народження боксера без нього у Києві.

Родина боксера Олександра Усика святкує дні народження.

Так, 17 січня спортсмену виповнилося 38 років. З цієї нагоди його дружина Катерина організувала благодійний захід у Києві. На свято були запрошені друзі та блогери. А виступав під час святкування співак Артем Пивоваров.

До слова, самого Олександра Усика на дні народженні не було. Він доєднався до усіх гостей віртуально, а також на сцені стояла його картонна ростова фігура. Тим не менш, після особливого дня Катерина подякувала всім за причетність до доброї справи – збору коштів.

Катерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Я щиро вдячна кожному з Вас за підтримку та участь у нашому заході! Завдяки Вам нам вдалось зібрати значну суму коштів, які будуть спрямовані на допомогу тим, хто її потребує. Ваша небайдужість та добрі серця – це справжня сила, яка змінює світ на краще. Це був неймовірний вечір з приємними людьми та атмосферою свята. Разом ми зможемо більше", - написала дружина боксера.

Катерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Крім того, вже сьогодні, 18 січня, свій день народження святкує сина Усика Михайло. Хлопцю виповнилося 10 років. З нагоди свята Катерина показала архівні фото зі ще маленьким Михайлом і порівняла їх зі свіжими світлинами. На зображенні помітно, як швидко подорослішав юнак.

"Сашо, вітаю нас з днем народження Мішані. Вже 10 років!", - підписала кадри обраниця спортсмена.

Син Катерини та Олександра Усиків / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик з сином / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала співачка Оля Полякова. В інтерв'ю ТСН.ua вона поділилася, яким було найдорожче святкування та який секрет молодості має.

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