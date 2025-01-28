Дружина Усика показала їхню однорічну доньку та приголомшила, як вона підросла

Марія святкує свій перший день народження.
У родині боксера Олександра Усика особливий день.
Сьогодні, 28 січня, донька спортсмена Марія святкує свій перший рік життя. З цієї нагоди дружина Усика Катерина опублікувала низку милих кадрів з донечкою. У сторіз блогерка зібрала фото з різного періоду життя дівчинки. Тож на кумедних знімках можна помітити її зміни та як крихітка починає робити свої перші кроки вдома та приміряє різні стильні луки.
Підросла Марія також сфотографувалася в цілунках і обіймах тата, коли довкола розкидані рожеві кульки. У підписі дружина спортсмена написала, що їхня однорічна донечка найкраща та побажала їй бути найщасливішою.
"Сьогодні у нашої малої перший рік. Кохаємо. Будь найщасливіша", - привітала Катерина Усик.
До слова, Марія – наймолодша донька подружжя, яке у шлюбі вже понад 15 років. Також зіркова пара виховує ще трьох нащадків: синів Кирила та Михайла й старшу доньку Єлизавету.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про майбутнє поповнення у родині ведучої Лесі Нікітюк. Джерела зазначають, що зірка з молодшим на дев'ять років військовим очікують на первістка.
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