Дружина Усика показала їхню однорічну доньку та приголомшила, як вона підросла

У родині боксера Олександра Усика особливий день.

Сьогодні, 28 січня, донька спортсмена Марія святкує свій перший рік життя. З цієї нагоди дружина Усика Катерина опублікувала низку милих кадрів з донечкою. У сторіз блогерка зібрала фото з різного періоду життя дівчинки. Тож на кумедних знімках можна помітити її зміни та як крихітка починає робити свої перші кроки вдома та приміряє різні стильні луки.

Донька Олександра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Донька Олександра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Донька Олександра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Донька Олександра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Підросла Марія також сфотографувалася в цілунках і обіймах тата, коли довкола розкидані рожеві кульки. У підписі дружина спортсмена написала, що їхня однорічна донечка найкраща та побажала їй бути найщасливішою.

Донька Олександра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Донька Олександра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Сьогодні у нашої малої перший рік. Кохаємо. Будь найщасливіша", - привітала Катерина Усик.

До слова, Марія – наймолодша донька подружжя, яке у шлюбі вже понад 15 років. Також зіркова пара виховує ще трьох нащадків: синів Кирила та Михайла й старшу доньку Єлизавету.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про майбутнє поповнення у родині ведучої Лесі Нікітюк. Джерела зазначають, що зірка з молодшим на дев'ять років військовим очікують на первістка.

Читайте також: