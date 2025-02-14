Дружина Усика показалася зі спортсменом за кордоном і чуттєво звернулася до нього

Дружина боксера Олександра Усика привітала коханого з Днем святого Валентина, який святкують 14 лютого.

У День закоханих Катерина опублікувала серію фото зі спортсменом. Так, подружжя поїхало на відпочинок до Іспанії та наробило сонячних фото. Для фотознімань обраниця Усика обрала чорну сукню, а боксер – брюки та светр.

Щасливі закохані на тлі пальм продемонстрували свої почуття ніжними цілунками та обіймами. Крім того, Катерина у дописі привітала усіх зі святом і побажала кожному знайти кохання. І, звісно, привітала чоловіка з Днем закоханих.

Олександр Усик з дружиною / Фото: instagram.com/usykkate1/

Олександр Усик з дружиною / Фото: instagram.com/usykkate1/

Олександр Усик з дружиною / Фото: instagram.com/usykkate1/

"Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих", - замилувала дружина Усика.

У коментарях шанувальники також доєдналися до привітань і залишили чимало теплих слів і емодзі у формі сердечок. Зокрема, подружжя Усиків також привітала українська співачка Альона Омаргалієва, написавши: "Вітаю, мої любі".

Нагадаємо, нещодавно співак та гуморист Іван Люленов з "Ліги сміху" розповів про свій роман, який триває три роки. Він здивував причиною, чому поки що не хоче влаштувати весілля.

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