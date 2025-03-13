Дружина Усика розсекретила, на чому заробляє гроші: "У мене є своя компанія"

Також Катерина відповіла, як реагує на те, що перебуває в "тіні відомого чоловіка".

Дружина боксера Олександра Усика розсекретила, на чому заробляє кошти.

Родина спортсмена живе не лише на його заробіток. В інтерв'ю Славі Дьоміну дружина Усика – Катерина – говорить, що має свій бізнес. Зокрема, подружжя купує нерухомість в Києві, здає деякі об'єкти в оренду. Катерина володіє компанією, на яку всі їхні приміщення зареєстровані.

"У нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, в Києві. Це ризики авжеж. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно. Це не рієлторська компанія. Просто мої об'єкти, які я маю, ми їх зробили на компанію і сплачуємо все офіційно, податки в країну", - прокоментувала Катерина.

Олександр Усик із дружиною / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Також дружина Усика пояснила своє ставлення до того, що вона перебуває в "тіні відомого чоловіка". За словами Катерини, вона ніколи не прагнула бути публічною, адже їй це не подобається. Обраниці боксера достатньо того, що вона займається власними справами, виховує дітей та уникає медійності.

"Мені цього досить. Я людина не публічна, мені це не подобається. Мені подобається просто займатися своїми справами, бути з дітьми і все, щоб мене не бачили. Але бачать все одно", - пояснила Катерина.

Нагадаємо, нещодавно письменниця Ірена Карпа зізналась, на які кошти живе. Також знаменитість розсекретила свій заробіток з продажу книжок.

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