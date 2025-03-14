Дружина Усика вперше розповіла, як розставалася з боксером, і назвала причину: "Я кинула його"

Дружина боксера Олександра Усика, яка нещодавно розкрила свої заробітки, розповіла про знайомство зі спортсменом.

Почуття пари зародилися у доволі юному віці. За словами Катерини Усик, на початку стосунків їй було 15 років. Та вже тоді вона вміла цінувати себе й не дозволяла образ у свій бік. Утім, саме ці її якості свого часу добряче випробував Олександр. Обраниця боксера пригадує, як він протягом трьох років на початку роману доволі некоректно поводився. Тож вона ухвалила рішення піти від нього.

"Саня був моєю першою любов'ю, яка приносить страждання. Він поводив себе жахливо. Таке враження, що він випробовував мене. Мені так погано було. Мені ще було 15 років, гормони… І наприклад, ми домовляємося про зустріч і він не приходить. А у нас стосунки. Десь обманював по-дитячому. Мені набридло та я кинула його. Три роки були стосунки. І ми розійшлися на два роки, у мене були стосунки з іншими хлопцями. А потім ми зійшлися з Сашком назад. Але ми з ним завжди дружили", — розповіла дружина зірки в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Олександр Усик з дружиною / Фото: instagram.com/usykkate1/

На щастя, час все розставив по своїх місцях. За декілька років пара возз'єдналася й почала все з чистого аркуша. З часом спортивна кар'єра Олександра пішла в гору й це спровокувало черговий кризовий момент. Але Катерина вчасно отямила чоловіка й відтоді вони не розлучалися та зараз виховують чотирьох дітей у щасливому шлюбі. Ба більше, Олександр настільки цінує свою кохану, що й думки не припускає про їхнє розлучення.

"Коли його понесло, я просто пояснила, що мені така людина поруч не потрібна. Мені однаково, хто він, чемпіон чи не чемпіон. Я поважаю себе більше. Це 2012 рік. У нас уже є Ліза і я вагітна Кирилом. Він приїжджає з Олімпіади і в нього все несеться. Перший рік його не було вдома взагалі. Медалісти наші їздили всією командою. А потім він приїхав, і сам собі вирішив, що все добре. Це вже був десь 2013 рік, і я його швидко ніби опустила з хмар. Я одразу сказала, що мені така людина поруч не потрібна. Я поважаю себе", — наголосила Усик.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик ділилася, де живуть їхні нащадки під час війни та чому вони роз'єднані по світу.

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