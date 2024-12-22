Дружина Усика замилувала, як привітала чоловіка-чемпіона з перемогою над Ф'юрі

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина показала чуттєву зустріч з коханим після його перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші.

Так, Катерина завжди перебуває поруч з коханим у день його поєдинків і емоційно підтримує його з трибуни. Цього разу в своєму фотоблогу вона показала, що зустрічала чемпіона світу у надважкій вазі з обіймами та цілунками. Так, пара попозувала на милих фото за лаштунками вже після історичної перемоги Усика на ринзі. Своєю чергою виснажений, але щасливий, боксер висловив взаємність, тримаючи дружину за руку.

Олександр Усик з дружиною / Фото: instagram.com/usykkate1/

Олександр Усик з дружиною / Фото: instagram.com/usykkate1/

Тим часом Катерина привітала усіх вболівальників за Олександра Усика з перемогою й подякувала за всі теплі слова їхній родині.

"Вітаю Україну з перемогою! Кохаю. Дякую за вітання та підтримку", - написала Катерина Усик.

Олександр Усик з дружиною / Фото: instagram.com/usykkate1/

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Олександр Усик у бою-реванші проти Ф'юрі захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі. Боксер удруге переміг суперника одноголосним рішенням суддів. Свій тріумф українець присвятив своїй мамі та всім матерям України.

До речі, разом з прихильниками Усика на трибуні неочікувано засвітилася й Світлана Лобода. Скандальна співачка вирішила підтримати українського боксера та показалася у його обіймах на фото.

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