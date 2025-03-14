Дружина Усика зізналася, де зараз живуть їхні діти та чому підлітки ростуть у різних країнах

Дружина боксера Олександра Усика розповіла про життя їхніх дітей під час війни.

Так, Катерина з чемпіоном виховує чотирьох дітей. Як зізнається Усик, зараз їхні нащадки проживають у різних куточках світу. Зокрема, двоє синів – 12-річний Кирило та 10-річний Михайло – проживають з бабусею та дідусем в Іспанії. А ось молодші доньки – 15-річна Єлизавета та однорічна Марія – лишаються в Україні з мамою. Катерина говорить, що таке рішення було прийняте для полегшення материнства й передусім безпеки.

"Дуже складно. Якби мені до війни сказали, що я буду так жити і мої хлопчики так рано від мене поїдуть, я б ніколи не повірила. Однак перші півтора року війни ми з Сашею постійно: "Забираємо, забираємо". А потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. А як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня, але лише з 10:00 до 20:00, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки – я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все х*рачить над тобою, і хлопці теж. Вони виїхали. Важко. Телефон – спасіння, але він не дає фізичної близькості", - розповіла дружина Усика в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Катерина Усик з дітьми / Фото: instagram.com/usykkate1/

Однак, кохана спортсмена регулярно приїздить до синів і проводить з ними час за кордоном. Катерина зізнається, що попри тривалу розлуку, шукає позитив. Зокрема, тішиться європейській освіті синів і вивченню ними нових мов. Чи повернуться хлопці до України – зіркова мама поки не має чіткого уявлення, адже планує думати над цим після закінчення війни. Але сини Усика тимчасово повернуться на Батьківщину вже цього квітня.

"Кожні півтора місяці я виїжджаю до них на два тижні. Я нікуди не поїду, бо я обожнюю нашу країну. Старша донька нікуди не хоче їхати. Хоче тут вчитися. Їй дуже подобається школа, подружки, вона займається тенісом і танцями. Окрім літа вона навіть не виїжджає з Києва", - ділиться Катерина Усик.

Катерина Усик з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/usykkate1/

Дружина Олександра Усика з їхньою молодшою донькою / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик розкрила свої джерела доходу та яким бізнесом володіє.

Читайте також: