Дружина Усика зізналася, що зараз з їхнім будинком у Ворзелі, який окупували росіяни

Дружина боксера Олександра Усика поділилася новими шокувальними подробицями про загарбання окупантами їхнього будинку у Ворзелі.

Як відомо, у березні 2022 року маєток Усиків поблизу Києва був окупований. За словами Катерини, згодом виявилося, що це було ретельно сплановано ворожими військами. Тобто росіяни заздалегідь знали, кому належить оселя. На жаль, за той період окупанти значно понівечили дім і територію, де розміщували техніку. Дружина боксера говорить, що нині маєток визволений і там живе людина. Утім, у майбутньому родина планує зносити це майно.

"Туди їх (росіян – прим. ред.) привезли, якась біла машина. Вони знали, куди вони їдуть. Це говорили сусіди, які тоді ще були там. Зараз там живе людина. Але він у поганому стані. Думаю, що потім будемо його зносити під фундамент", - зізналася Катерина Усик в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Дім Олександра та Катерини Усиків після окупантів

Під час вторгнення обраниця спортсмена проживає з дітьми під Києвом в іншому будинку. Цікаво, що затримуватися в одному помешканні Катерина не планує. Вона вбачає купівлю майна як інвестицію.

"Зараз живемо у будинку під Києвом. Кожен мій об'єкт і кожен мій дім, який я будую, десь я розумію, що я тут ненадовго і все, це буде працювати далі. Я чи продам, чи здам, чи ще щось", - пояснила Усик.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Усик шокувала подробицями стосунків з Олександром. Вона зізналася, чому розставалася з боксером.

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