Дружина Валіда Арфуша заявила, що розлучається з чоловіком: "Я сама забезпечую трьох дітей"

На розірвання шлюбу подав медійник.

Дружина медійника Валіда Арфуша, дизайнерка Ліда Петрова, заявила, що розлучається з чоловіком.

Про це вона повідомила в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Так, вона опублікувала фото справи про розірвання шлюбу. Судячи зі знімку, справу до суду подав Валід. Ліда своєю чергою говорить, що неочікувано отримала цю звістку. Окрім того, дизайнерка заявила, що сама виховує та забезпечує трьох дітей.

Валід Арфуш та Ліда Петрова розлучаються / instagram.com/omtaratutaraom

"Живу, не виживаю. Займаюся тим же, чим і займалась. Виховую трьох дітей. Сама забезпечую себе та дітей. І тут отримую таке повідомлення", - додала Ліда.

До слова, у Єдиному державному реєстрі судових рішень їхньої справи немає. ТСН.ua намагався зв’язатися з Валідом, втім, його телефон поза зоною досяжності.

Ліда Петрова та Валід Арфуш / instagram.com/omtaratutaraom

Нагадаємо, 2019 року Ліда також повідомляла у своєму Instagram, що вони розлучаються. Однак згодом вона видалила допис. Арфуш тоді спростував сумну новину і запевнив, що вони з Лідою навіть розмови не мали про те, щоб розлучатися. А всьому виною стала сварка між закоханими.

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