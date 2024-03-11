Дружина важкохворого Брюса Вілліса показала себе вагітною і захопила їхнім архівним фото

Кохана зірки бойовиків поділилася їхніми архівними кадрами.
Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса вдалася у спогади та переглянула їхні архівні світлини.
Деякими кадрами модель Емма Гемінг поділилася в себе в Instagram. Зокрема, кохана актора опублікувала фото, які були зроблені 10 років тому. На чорно-білому знімку щаслива Емма у чорній вечірній сукні сидить біля святково вбраного Брюса Вілліса. Тим часом зірка Голлівуду ніжно притуляється до своєї обраниці. Модель не стала підписувати кадр, а лише залишила смайлик у вигляді чорного сердечка.
На іншому знімку Емма Гемінг вже позувала зі старшою донечкою Мейбл. Модель тримала дівчинку на руках. Окрім того, дружина актора також демонструвала свій чималий округлий животик. До слова, тоді Емма Гемінг була вагітною та чекала на народження їхньої другої донечки Евелін.
Нагадаємо, раніше дружина важкохворого Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, показувала, як вони раніше насолоджувалися відпочинком, тобто до того, як у зірки діагностували недуг.
Читайте також: