Дружина важкохворого Брюса Вілліса у 15 річницю шлюбу показала фото з їхнього весілля

У родині голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, свято. Зірка бойовиків разом із дружиною святкує 15 річницю шлюбу.

У своєму Instagram модель Емма Гемінг привітала чоловіка з важливим святом – кришталевим весіллям. Вона опублікувала їхнє романтичне фото, де Брюс Вілліс її ніжно цілує. Емма Гемінг зазначила, що неабияк цінує чоловіка, а також вдячна йому за сім'ю, яку вони разом побудували.

Дружина актора наголосила, що пишається Брюс Віллісом, а також впевнена, що ті випробування, які випали на їхньому життєвому шляху, зробили їх лише сильнішими та ще більше закохали одне в одного.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"Сьогодні 15 річниця нашого весілля! Я можу зробити вибір: сумувати або святкувати. А я знаю, що святкувати є що. Наш союз і зв'язок, мабуть, сильніший, ніж будь-коли. У нас дві розумні, веселі та здорові доньки. У нас є родина, яка побудована на взаємній повазі. Я кохаю і обожнюю чоловіка, за якого вийшла заміж. Я дуже пишаюся тим, що ми маємо і продовжуємо створювати. Тож, з кришталевим ювілеєм нас!" – написала модель.

Також Емма Гемінг опублікувала архівне фото з дня їхнього весілля. Щоправда, на знімку помітно лише те, як закохані ніжно тримаються за руки, а модель тим часом демонструє обручку.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, нещодавно Брюс Вілліс святкував день народження. Колишня дружина зірки бойовиків Демі Мур привітала його з 69-річчям і показала, який зараз вигляд має тяжкохворий актор.

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