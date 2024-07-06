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Дружина важкохворого Брюса Вілліса вперше за тривалий час показала їхніх двох підрослих доньок

Дружина важкохворого Брюса Вілліса вперше за тривалий час показала їхніх двох підрослих доньок

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: Associated Press

Родина насолоджується літнім відпочинком.

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, показала їхніх двох спільних доньок.

Зокрема, модель Емма Гемінг у своєму Instagram оприлюднила світлину, на яких позує з доньками на тлі стайні й гір у ковбойських капелюхах. Також обраниця Вілліса розповіла кумедну історію про вибір луку для її донечки, яка скористалася своєю винахідливістю й замість ковбойських чобіт одягла прості зимові.

Дружина Брюса Вілліса з дітьми / © instagram.com/emmahemingwillis
Дружина Брюса Вілліса з дітьми / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

До слова, родина завітала до стайні з нагоди Дня незалежності США. Так, 12-річна Мейбл і 10-річна Евелін залюбки спостерігали за шоу за участю коней, сидячи на підлозі.

Діти Брюса Вілліса / © instagram.com/emmahemingwillis
Діти Брюса Вілліса / Фото: instagram.com/emmahemingwillis
Діти Брюса Вілліса / © instagram.com/emmahemingwillis
Діти Брюса Вілліса / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"Щасливого 4 липня! І якщо вам бракує ковбойських чоботів, просто одягайте зимові й все буде добре", - написала Емма.

Це добряче посмішило юзерів у коментарях, які також долучилися до вітань зі святом.

  • Зимові чоботі – найкраще!
  • Мої діти теж так роблять
  • Щасливого 4-го липня, дівчата та Брюс
  • Діти так подорослішали!
Дружина Брюса Вілліса / © instagram.com/emmahemingwillis
Дружина Брюса Вілліса / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова вперше за тривалий час показала свого 6-річного сина Мартіна й публічно звернулася до нього.

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