Дружина важкохворого Брюса Вілліса вперше за тривалий час показала їхніх двох підрослих доньок

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, показала їхніх двох спільних доньок.

Зокрема, модель Емма Гемінг у своєму Instagram оприлюднила світлину, на яких позує з доньками на тлі стайні й гір у ковбойських капелюхах. Також обраниця Вілліса розповіла кумедну історію про вибір луку для її донечки, яка скористалася своєю винахідливістю й замість ковбойських чобіт одягла прості зимові.

Дружина Брюса Вілліса з дітьми / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

До слова, родина завітала до стайні з нагоди Дня незалежності США. Так, 12-річна Мейбл і 10-річна Евелін залюбки спостерігали за шоу за участю коней, сидячи на підлозі.

Діти Брюса Вілліса / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Діти Брюса Вілліса / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"Щасливого 4 липня! І якщо вам бракує ковбойських чоботів, просто одягайте зимові й все буде добре", - написала Емма.

Це добряче посмішило юзерів у коментарях, які також долучилися до вітань зі святом.

Зимові чоботі – найкраще!

Мої діти теж так роблять

Щасливого 4-го липня, дівчата та Брюс

Діти так подорослішали!

Дружина Брюса Вілліса / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова вперше за тривалий час показала свого 6-річного сина Мартіна й публічно звернулася до нього.

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