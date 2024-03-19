Дружина важкохворого Брюса Вілліса зворушливо привітала його з 69-річчям

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає від деменції, розповіла про свято у їхній родині.

Сьогодні, 19 березня, Брюс Вілліс святкує свій день народження. Зірці виповнилося 69 років. Так, у своєму фотоблогу його дружина, модель Емма Гемінг, присвятила йому вітальний допис і розповіла про унікальні риси коханого. До того ж вона поділилася архівною світлиною, на якій Брюс ніжно обіймає свою наймолодшу доньку Мейбл Рей.

Брюс Вілліс з донькою / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"Як і ви, ми його просто обожнюємо. Те, чого ви можете не знати, але, можливо, уявляєте, як він огортає вас своїми обіймами – найбезпечніше місце у всьому світі. Він справжній джентльмен. Він так щиро ділиться своєю любов'ю. Це його природна сила. Переконую, вона така ніжна і така чудова. З днем народження, коханий. Ти подарунок, який продовжує віддавати любов", - зворушила Емма.

До слова, на архівному фото зображена єдина спільна дитина подружжя. Окрім неї, Брюс Вілліс також має трьох дітей від попереднього шлюбу. Зокрема, нещодавно одна з його доньок Талула заявила, що має серйозну невиліковну хворобу.

Читайте також: