Дружина відомого голлівудського продюсера стрибнула з балкону напередодні "Оскара"

39-річна дружина Бредлі Томаса наклала на себе руки.
Дружина кінопродюсера Бредлі Томаса, остання з робіт якого "Вбивці квіткової повні" з Леонардо Ді Капріо, Ізабель Томас наклала на себе руки.
Джерела в правоохоронних органах повідомили виданню TMZ, що Ізабель Томас стрибнула з балкона готелю Angeleno у західному районі Лос-Анджелеса минулого понеділка, 29 січня ввечері. Інсайдер додав, що жінка вистрибнула з високого поверху.
Жодної передсмертної записки дружина кінопродюсера не залишила. Справа про смерть 39-річної Томас зараз перебуває в судово-медичній експертизі, яка кваліфікує це як самогубство. Офіційна причина смерті - множинні травми, що відповідають серйозному падінню.
Ізабель та Бред Томас одружилися 2018 року, вони мають двох спільних дітей. Лише 13 січня родину фотографували на світському заході.
Зазначимо, що трагедія сталася за місяць до головної кінопремії "Оскар", де фільм "Вбивці квіткової повні", який спродюсував Томас, претендує на перемогу у номінації "Найкращий фільм".
Нагадаємо, що за минулі роки Бредлі Томас продюсував безліч інших відомих фільмів: "Тупий і ще тупіший", "Дещо про Мері", "Злодій у законі", "Любов зла", "Всі гроші світу", "Трикутник смутку" та інші.
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