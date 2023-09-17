Дружина відомого співака на "Голосі країни-13" приголомшила рок-версією хіта свого чоловіка

Дружина відомого українського співака DOVI - Олександра Вдовченко - з Харкова вже звикла до успіхів свого чоловіка, але вирішила запалити власну зірку на "Голосі країни-13".

Вокалістка протягом тривалого часу не наважувалася розпочати співочу кар’єру, але її чоловік надихнув її все ж таки зробити цей крок на зустріч мрії.

"На першому концерті чоловіка, люди діставали телефони, починали співати. Я стою, у мене все у мурахах: "Боже, як же це круто, я теж хочу це відчути". Хочеться вже інший етап в своєму житті, реалізацію себе як артиста. Тому я хочу бути почутою на цьому проєкті і маю надію, що я зможу голосно про себе заявити", - поділилася Олександра.

Олександра Вдовченко

Співачка здивувала тренерів виконанням хіта свого коханого "Чекаю вдома", який він випустив разом з YAKTAK. Олександра переробила ліричний трек у потужну рок-версію з сильним вокалом.

Запросити Олександру до своєї команди хотіли одразу двоє тренерів – Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров. Вокалістка без вагань визначилася, що хоче продовжувати створювати хіти разом з Артемом.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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