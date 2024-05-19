Дружина відомого українського актора розповіла про труднощі у шлюбі: "Є такі "терочки"

Український актор, зірка фільму "Скажене весілля" Арам Арзуманян розповів про труднощі у стосунках з дружиною Христиною.

Так, пара вже 13 років перебуває у шлюбі. І, за словами обраниці актора, їхні стосунки змінилися після появи у родині дітей. Зокрема, тепер закохані мають різні погляди на проведення дозвілля й більше потребують спокою наодинці.

"Вся увага була на мені. Зараз нас багато і увага потрібна всім. А коли він є, то йому теж хочеться тиші та спокою. Він пропонує серіальчик подивитися, а я не хочу. Я хочу книгу почитати у тиші, щоб мені ніхто не заважав. Ну є у нас такі "терочки", - розповіла дружина Арзуманяна в програмі "Ближче до зірок".

Арам Арзуманян з родиною / Фото: instagram.com/aram_dad

Натомість Арам переконує, що пристрасть за 13 років шлюбу нікуди не зникла, а просто змінила свою форму.

"Я їй про це щодня кажу. А вона мені каже: "Ти тоді просто так палав, а тепер все рівно йде". Можливо, є й доля правди, але мовиться саме про дії. Але це не означає, що я її менше люблю. Люблю ще дужче. Просто вже ж подружжя…", - додав Арзуманян.

Нагадаємо, нещодавно актор Бен Аффлек підігрів чутки про негаразди у шлюбі з акторкою Дженніфер Лопес і показався на публіці без обручки.

Читайте також: