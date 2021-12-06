Дружина відомого українського актора зробила пластику обличчя і показала, який має вигляд

Аліна Ханумак зробила хейлопластику.

Дружина відомого українського актора та режисера Руслана Ханумака – Аліна – лягла під ніж пластичного хірурга.

Так, блогерка, за життям якої стежить понад 1,3 млн фоловерів, зробила пластику обличчя. Обраниця зірки серіалу "100 тисяч хвилин разом" вдалася до хейлопластики – зменшення відстані між носом та верхньою губою. Таким чином Аліна вирішила омолодити свій вигляд. Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

Аліна Ханумак / instagram.com/shamankaa

"Як на мене, це надзвичайно природна операція, яка візуально омолоджує обличчя. У мене такий собі бейбі-фейс зараз миленький і мінус 10 років, як мінімум. Чому це відбувається? Коли зменшується відстань між губою і носом – візуально стає молодшим обличчя, тому що з віком ця відстань збільшується і візуально обличчя стає старшим", – поділилася блогерка.

Також Ханумак показала, який вигляд має на другий день після операції.

Аліна Ханумак / instagram.com/shamankaa

А такою Аліна було до оперативного втручання:

Аліна Ханумак до пластики / instagram.com/shamankaa

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