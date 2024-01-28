Дружина відомого українського ведучого здивувала, чому він не може стати на військовий облік

Дружина відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча Юла прокоментувала, чому він досі не став на військовий облік.

За словами Юли, її чоловік вже ходив до ТЦК, втім потрапити до центру йому не вдалося. У сторіз своєї сторінки в Instagram дружина Толіча пояснила, чому так сталося і пожалілася на роботу територіального центру комплектування та соцпідтримки:

"Анатоліч не зміг стати на військовий облік, бо черга нереальна. Працюють два рази на тиждень з перервою на обід. В країні, де йде війна, повинно бути все простіше. Це може бути спонтанне рішення, обдумане, або інше, але людина повинна стати на облік швидко. В чергах і передумати можна", - зазначила Юла.

Дружина Анатолія Анатоліча пожалілася на роботу ТЦК

Дружина Толіча додала, що він наступного вівторка знову піде до ТЦК і спробує стати на облік. За словами Юли, минулого разу, коли її чоловік хотів стати на облік, перед ним була черга з 40 осіб. Тож Юла не впевнена, що враховуючи графік ТЦК і чергу до центру, і з другого разу Толічу вдасться втілити задумане.

Нагадаємо, днями телеведучий Григорій Решетнік розповів, як на вокзалі в Одесі його зупинили працівники ТЦК.

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