Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд мала до та після пластичної операції

29-річна дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - показала результат своєї пластичної операції.

Не так давно блогерка наважилася лягти під ніж хірурга та змінити форму носа. Кадрами, зробленими в лікарні одразу до та після операції, Катерина поділилася з підписниками в Instagram-stories.

За словами блогерки, вона вважає ринопластику найкращою подією у своєму житті після народження сина Михайла від Павліка.

"Найкраще, що зі мною сталося після народження сина", - нідписала світлини Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що Катерина наважилася на пластичну операцію в березні цього року. Блогерка зробила ринопластику, а також ліпофілінг підборіддя - процедуру, під час якої зону обличчя скорегували за допомогою жирової тканини з живота.

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