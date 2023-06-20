Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд мала до та після пластичної операції

Блогерка поділилася кадрами з операційної.
29-річна дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - показала результат своєї пластичної операції.
Не так давно блогерка наважилася лягти під ніж хірурга та змінити форму носа. Кадрами, зробленими в лікарні одразу до та після операції, Катерина поділилася з підписниками в Instagram-stories.
За словами блогерки, вона вважає ринопластику найкращою подією у своєму житті після народження сина Михайла від Павліка.
"Найкраще, що зі мною сталося після народження сина", - нідписала світлини Реп'яхова.
Нагадаємо, що Катерина наважилася на пластичну операцію в березні цього року. Блогерка зробила ринопластику, а також ліпофілінг підборіддя - процедуру, під час якої зону обличчя скорегували за допомогою жирової тканини з живота.
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