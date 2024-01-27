Дружина Віктора Павліка чесно розповіла про стосунки з його донькою

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – відверто зізналася, у яких вона стосунках з донькою свого чоловіка Христиною.

Так, дружина Павліка доволі часто відверто спілкується зі своїми підписниками в Instagram. Зокрема, після того, як співак показав фото з донькою й онуком, фани поцікавилися її стосунками з донькою чоловіка від ексшлюбу й чому у них немає жодного спільного фото. Катерина відповіла, що хоч вона у чудових стосунках з Христиною, втім вони не бачаться. Причину блогерка називати не стала.

Віктор Павлік з донькою Христиною / Фото: instagram.com/viktorpavlik

За словами Реп'яхової, ані донька Віктора Павліка, ані сам артист ніколи не проявляли ініціативу, щоб їхній син Михась побачився з Христиною. Своєю чергою, блогерка зазначила, що не втручається у це. Натомість лише ініціює зустрічі Михася з бабусею, мамою Віктора Павліка.

Дружина Віктора Павліка розповіла про стосунки з його донькою / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Не бачимося. Чому не питайте. Я відповідаю за своїх родичів. З усіма моїми Михась бачиться. З Христиною ми в прекрасних стосунках. Але ініціативи від неї ніколи не було побачити Михася. Від Віктора Павліка теж (щоб вони побачилися). А я зі своїми ініціативами не лізу. Я ініціюю тільки зустріч з бабусею Шурою. Тому що це святе", - написала дружина Павліка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова ділилася кадрами з однієї з таких поїздок Михайлика до бабусі Олександри. І показала, що свекруха дарувала онукові й як проводила з ним час.

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