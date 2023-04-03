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Дружина Віктора Павліка ледь не стала жертвою шахраїв: "Будьте уважні"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Віктора Павліка ледь не стала жертвою шахраїв: "Будьте уважні"

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Аферистка намагалася обманути блогерку через її магазин.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова,  ледь не потрапила на гачок шахраїв.

У особистому блозі в Instagram Катерина розповіла, що зіткнулася з аферисткою на сторінці свого магазину дитячого одягу. Невідома зробила замовлення, але за деякий час відмовилася від товару та попросила повернути їй кошти. Однак, коли власниця вирішила перевірити платіж, коштів на карті не виявилося.

"Вчора з нами сталася неприємна ситуація - замовлення зробила аферистка. І попросила кошти повернути назад, але коли я перевірила, вони і не надходили", - розповіла Катерина.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

На щастя, блогерка вчасно помітила, що квитанція про оплату була несправжня та викрила шахрайку. Також Катерина застерегла усіх власників онлайн-магазинів, щоб вони не опинилися в подібній ситуації. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ось такий вигляд має підроблена квитація. Магазини, будьте уважні", - застерегла Реп'яхова. 

А ось шахрайка одразу заблокувала сторінку магазину Катерини та змінили ім'я.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публікації
Перегляди
621
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