Дружина Віктора Павліка майстерно відповіла на закиди про діагноз 3-річного сина: "Він унікальний"

Дружина українського співака Віктора Павліка, бізнесвумен Катерина Реп'яхова висловилася про унікальність їхнього сина Михасика.

Блогерка неодноразово розповідала, що 3-річний син є не нормотиповою дитиною. Зокрема, у нього діагностовано затримку психомовленнєвого розвитку. Крім того, у Михасика спостерігаються деякі сенсорні порушення. Бізнесвумен не соромиться цього та ділиться прогресом розвитку хлопчика, аби підтримати родини зі схожою ситуацією.

Цього разу дружина Павліка долучилася до тренду "Скажи свою непопулярну думку і біжи" на тему виховання не нормотипової дитини. Зокрема, звернула увагу, що її син є унікальним і проблема з його сприйняттям у інших – це лише проблема суспільства.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я не хочу, щоби мій син ставав "нормальним", він унікальний. Моя дитина – це не проблема, проблема – суспільство без емпатії. Ні, ми не боремось, ми просто живемо. Я не завжди ідеальна мама, і це нормально. Так, я можу бути щасливою, навіть якщо моє життя не схоже на ваш ідеал", - наголосила блогерка.

Крім того, Реп'яхова поділилася й іншими стереотипами, з якими зіштовхувалася. Так, вона висловилася про власну успішність і можливості:

"Іноді я забуваю, що мої потреби теж важливі. Не всі досягнення мають бути, як у соцмережах. Іноді успіх – це просто спокійний день. Не треба мені казати: "Я б так не змогла". Ви навіть не уявляєте, на що здатні, поки не доведеться", - підсумувала Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова влаштувала публічну сварку з колишньою свого чоловіка Лорою Созаєвою через неприємний інцидент.

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