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Дружина Віктора Павліка майстерно відповіла на закиди, що вийшла заміж через гроші чоловіка

Дружина Віктора Павліка майстерно відповіла на закиди, що вийшла заміж через гроші чоловіка

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова показала, як самостійно розвиває свою кар'єру.

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – відповіла на закиди, що вийшла заміж лише через гроші чоловіка.

Так, шлюб виконавця з молодою обраницею чимало критикували в Мережі. Зокрема, Катерину звинувачували в нещирості, мовляв, між ними з артистом чимала різниця у віці, а саме 29 років. Також, як зізналась Реп'яхова, їй дорікають, нібито вона вийшла заміж за розрахунком.

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

У своєму Instagram блогерка вирішила поставити критиків на місце. Реп'яхова опублікувала короткий ролик, де показала, що їй пишуть хейтери про шлюб із виконавцем. Далі Катя продемонструвала, як самостійно таскає чималі коробки з речами для власного бренду дитячого одягу. Таким чином блогерка показала, що теж чимало працює та має свій бізнес, в який вкладає сили. Окрім того, Реп'яхова запевнила, що однозначно виходила заміж не за розрахунком.

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

На допис дружини також відреагував Віктор Павлік. У коментарях він залишив смайлики, що сміються. Таким чином артист дав зрозуміти, що його смішать докори хейтерів, які звинувачують його молоду дружину в нещирості почуттів.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова жалілася, що її 62-річній мамі тричі відмовляли у виплаті пенсій. Блогерка детально розповіла, через що її рідна людина, яка більшість свого життя працювала вчителькою з математики, не може отримати пенсійні виплати.

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