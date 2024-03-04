Дружина Віктора Павліка майстерно відповіла на закиди, що вийшла заміж через гроші чоловіка

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – відповіла на закиди, що вийшла заміж лише через гроші чоловіка.

Так, шлюб виконавця з молодою обраницею чимало критикували в Мережі. Зокрема, Катерину звинувачували в нещирості, мовляв, між ними з артистом чимала різниця у віці, а саме 29 років. Також, як зізналась Реп'яхова, їй дорікають, нібито вона вийшла заміж за розрахунком.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

У своєму Instagram блогерка вирішила поставити критиків на місце. Реп'яхова опублікувала короткий ролик, де показала, що їй пишуть хейтери про шлюб із виконавцем. Далі Катя продемонструвала, як самостійно таскає чималі коробки з речами для власного бренду дитячого одягу. Таким чином блогерка показала, що теж чимало працює та має свій бізнес, в який вкладає сили. Окрім того, Реп'яхова запевнила, що однозначно виходила заміж не за розрахунком.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

На допис дружини також відреагував Віктор Павлік. У коментарях він залишив смайлики, що сміються. Таким чином артист дав зрозуміти, що його смішать докори хейтерів, які звинувачують його молоду дружину в нещирості почуттів.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова жалілася, що її 62-річній мамі тричі відмовляли у виплаті пенсій. Блогерка детально розповіла, через що її рідна людина, яка більшість свого життя працювала вчителькою з математики, не може отримати пенсійні виплати.