Дружина Віктора Павліка налякала кадрами палаючого будинку, у якому живе подружжя

Дружина співака Віктора Павлика пережила неабиякий стрес. У сторіз в своєму Instagram блогерка Катерина Репяхова налякала фанів кадрами із пожежниками і палаючим будинком.

Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як розповіла дружина співака, у сусідній квартирі сталася сильна пожежа, через яку усіх мешканців під'їзду попросили залишити будівлю.

"Тут "швидка", працівники поліції, рятувальники", - розповіла Катерина.

Ліквідувати займання рятувальникам довелося із середини квартири. Увесь цей час Катерина разом із іншими сусідами перебувала на подвір'ї багатоповерхівки.

Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Коли пожежу загасили і усі змогли повернутися додому, Репяхова показала згорілу квартиру сусідів зі свого вікна.

Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я беру себе у руки, тому що стресонула сильно. Добре, що Міші не було дома. Я бігала по квартирі, як ненормальна, брала все необхідне", - поділилася з шанувальниками Катерина.

Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

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