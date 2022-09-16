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Дружина Віктора Павліка налякала кадрами палаючого будинку, у якому живе подружжя

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Дружина Віктора Павліка налякала кадрами палаючого будинку, у якому живе подружжя

Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка Катерина Репяхова змусила фанів хвилюватися, показавши відео з працівниками ДСНС.

Дружина співака Віктора Павлика пережила неабиякий стрес. У сторіз в своєму Instagram блогерка Катерина Репяхова налякала фанів кадрами із пожежниками і палаючим будинком.

Сторіз Катерини Репяхової / © instagram.com/repyahovakate
Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як розповіла дружина співака, у сусідній квартирі сталася сильна пожежа, через яку усіх мешканців під'їзду попросили залишити будівлю.

"Тут "швидка", працівники поліції, рятувальники", - розповіла Катерина.

Ліквідувати займання рятувальникам довелося із середини квартири. Увесь цей час Катерина разом із іншими сусідами перебувала на подвір'ї багатоповерхівки.

Сторіз Катерини Репяхової / © instagram.com/repyahovakate
Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сторіз Катерини Репяхової / © instagram.com/repyahovakate
Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Коли пожежу загасили і усі змогли повернутися додому, Репяхова показала згорілу квартиру сусідів зі свого вікна. 

Сторіз Катерини Репяхової / © instagram.com/repyahovakate
Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я беру себе у руки, тому що стресонула сильно. Добре, що Міші не було дома. Я бігала по квартирі, як ненормальна, брала все необхідне", -  поділилася з шанувальниками Катерина. 

Сторіз Катерини Репяхової / © instagram.com/repyahovakate
Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публікації
Перегляди
1377
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