Дружина Віктора Павліка неочікувано зменшила губи і показала, який вигляд має

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – неочікувано наважилася на зменшення губ.

У своєму Instagram обраниця виконавця показала, як відбувається цей процес. Спочатку косметологиня намастила губи блогерки спеціальною речовиною, після чого почала розчиняти філер.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова вже встигла й пояснити, чому наважилася на цю процедуру. Виявилося, що дружина Віктора Павліка зменшує губи, аби потім знову їх збільшити, щоправда, вони з косметологинею будуть придавати їм іншої форми.

"Нарешті розчиняємо філер в губах. Будемо з Надею (косметологиня – прим. ред.) робити нову форму, тому розчиняю", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка також показала, який вигляд після процедури мають її губи. Зокрема, вони були в синцях. Як пожартувала Катерина, повертаючись додому, вона краще одягне маску, аби нікого не злякати.

"Вирішила в метро не лякати людей і одягла маску", - пожартувала блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка зізналась, що їхня родина переживає складний період. Говорячи про це, Катерина не могла стримати сліз та плакала.

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