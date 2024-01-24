Дружина Віктора Павліка обурилася, що їх з чоловіком намагаються розлучити

Блогерка показала, як незнайомка переконує її, що виконавець до неї залицявся.

Дружина українського співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова – обурилася, що їх із чоловіком намагаються розсварити.

Обраниця виконавця у своєму Instagram поділилася, що отримала дивне повідомлення від користувачки Facebook, на ім'я Ірина. Жінка стверджувала, що Віктор Павлік у соцмережі додався до неї в друзі, першим почав писати повідомлення та залицявся. Вона ж, своєю чергою, не знала, що він одружений, тому відповідала йому.

Жінка стверджує, що згодом дізналася більше інформації про особисте життя співака, тому розірвала з ним будь-який зв'язок. Ірина нібито хоче попередити Катерину, що її чоловік шукає взаємності на боці.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Реп'яхова була здивована таким повідомленням. Блогерка переконана, що хтось намагається їх із чоловіком розлучити: "Мабуть, хтось хоче посварити нас із чоловіком".

Також Катя додала, що жінка просто не могла не знати, що Віктор Павлік одружений. Річ у тім, що в нього у Facebook є інформація про дружину, а на головному фото він зображений із нею та сином.

Профіль Віктора Павліка у Facebook / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова перебували разом у Дніпрі. Там вони провели час із родиною блогерки, а також привітали її рідного брата з днем народження.

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