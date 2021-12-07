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Дружина Віктора Павліка офіційно подала до суду на його колишню Созаєву

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Дружина Віктора Павліка офіційно подала до суду на його колишню Созаєву

Лора Созаєва і Катерина Реп'яхова

Жінка вимагає моральну компенсацію.

Дружина та концертна директорка українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова подала заяву до Дніпровського районного суду на колишню артиста, Лору Созаєву.

Про це зірка розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Так, Катерина хоче відсудити у Лори моральну компенсацію за те, що жінка назвала її "нешановною" та "нахабною тварюкою".

Катерина Реп'яхова подала до суду на Созаєву / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова подала до суду на Созаєву / instagram.com/repyahovakate

"В мій день ангела бажаю собі ніколи не зустрічати таких людей", - прокоментувала Катерина.

Катерина Реп'яхова подала до суду на Созаєву / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова подала до суду на Созаєву / instagram.com/repyahovakate

Яку саме суму моральної компенсації вимагає Реп'яхова – невідомо. Втім, блогерка говорить, що в разі перемогу планує віддати всі гроші, які вона отримає від Созаєвої, на благодійність.

Нагадаємо, раніше Созаєва заявила, що у неї є прямий  матеріал переслідування і майже прямих погроз, які вона також готова надати у відповідні інстанції. За її словами, про це вона вже попередила Павліка та Реп'яхову.

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