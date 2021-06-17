Дружина Віктора Павліка поділилася враженнями від пологів: "Була не готова"

Катерина розповіла, що робила епідуральну анестезію.

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, яка розповіла про загострення старої хвороби, поділилася враженнями від пологів.

Катерина поділилася, що народжувала з епідуральною анестезією.

instagram.com/viktorpavlik

"Я чомусь думала, всі говорили: "Та, якщо з епідуралкою, то нічого страшного". Я думала, що перечекати треба лише те, що відбувається до епідуралки, але я не знала, що все, що до епідуралки, це взагалі нічого. Так, перейми сильні, болючі, сто відсотків. Але з потугами це не порівняти і я особисто не знала, що потуги і взаглі народження дитини відбуваються вже без епідуралки. Ти маєш все відчувати. Я цього не знала і була до цього не готова і коли припинила діяти епідуралка, мені лікарка сказала: "Все, що відбувалося до епідуралки – це від тебе не залежало, це все відбувалося паралельно, а все, що відбуватиметься зараз, все винятково твоя робота і все залежить лише від тебе", - поділилася Реп'яхова.

Молода мама зізналася, що найстрашніше для неї були потуги, які тривали 30 хвилин. Розповіла Катерина й про тривалість пологів. До родильної зали вона поїхала о 21:30, о 2:40 вона вже народила сина Михасика.

instagram.com/repyahovakate

Щодо того, чи було боляче народжувати, Катерина сказала:

"Не хочу лякати дівчат, яким ще належить народжувати, це повинна пройти кожна жінка. Так, це не порівняти ні з чим. Я не знаю, як це описати. Епідуралку ставила і якщо я з епідуралкою в шоці була, то я не уявляю, що без епідуралки відбувається і знати не хочу".

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка показала, що він їй подарував за сина. Віктор Франкович зробив дуже милий подарунок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання