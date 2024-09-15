Дружина Віктора Павліка похизувалася їхньою новою квартирою в Києві і показала оселю зсередини

Подружжя переїхало до іншої орендованої домівки.
Дружина українського співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – поділилася з прихильниками, що вони нарешті змінили своє місце проживання.
Тривалий час подружжя жило в орендованій квартирі на лівому березі Києва. Та, як неодноразово зізнавалася блогерка, оселя їм була затісною, а особливо після народження сина. У Михасика навіть не було власної кімнати, про що дружина артиста жалкувала. Тож, як поділилася обраниця Павліка в Instagram, вони нарешті переїхали до іншої орендованої квартири, яка є більшою за розмірами.
Для подружжя одним із важливих пунктів при виборі оселі було те, аби там була гарна дитяча кімната. Катерина Реп'яхова показала, якою буде спальня їхнього 4-річного синочка. Щоправда, там поки немає меблів, тож закохані ще будуть облаштовуватися.
"Частково покажу квартиру. Перше, про що я мріяла і чому дуже сильно рада, це тому, що в Михасика буде тепер своя власна кімната. Тут ми все облаштуємо. Нехай це буде до, а потім буде після", - поділилася блогерка.
Також Катерина Реп'яхова показала вітальню та кухню. Щоправда, меблів там теж небагато. Тим не менш, подружжя зможе організувати комфортний для них простір.
До речі, у Михасика буде не лише дитяча кімната. У квартирі є достатньо місця, аби облаштувати для хлопчика ігрову зону, що Катерина Реп'яхова обов'язково зробить.
Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка розповідала, що в їхнього сина затримка мовлення і нині вона намагається з цим боротися. Катерина Реп'яхова поділилася, як чоловік ставиться до цієї проблеми та яку він помилку робить у вихованні Михасика.
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