Дружина Віктора Павліка похизувалася їхньою новою квартирою в Києві і показала оселю зсередини

Дружина українського співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – поділилася з прихильниками, що вони нарешті змінили своє місце проживання.

Тривалий час подружжя жило в орендованій квартирі на лівому березі Києва. Та, як неодноразово зізнавалася блогерка, оселя їм була затісною, а особливо після народження сина. У Михасика навіть не було власної кімнати, про що дружина артиста жалкувала. Тож, як поділилася обраниця Павліка в Instagram, вони нарешті переїхали до іншої орендованої квартири, яка є більшою за розмірами.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Для подружжя одним із важливих пунктів при виборі оселі було те, аби там була гарна дитяча кімната. Катерина Реп'яхова показала, якою буде спальня їхнього 4-річного синочка. Щоправда, там поки немає меблів, тож закохані ще будуть облаштовуватися.

Нова квартира Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Частково покажу квартиру. Перше, про що я мріяла і чому дуже сильно рада, це тому, що в Михасика буде тепер своя власна кімната. Тут ми все облаштуємо. Нехай це буде до, а потім буде після", - поділилася блогерка.

Також Катерина Реп'яхова показала вітальню та кухню. Щоправда, меблів там теж небагато. Тим не менш, подружжя зможе організувати комфортний для них простір.

Нова квартира Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

До речі, у Михасика буде не лише дитяча кімната. У квартирі є достатньо місця, аби облаштувати для хлопчика ігрову зону, що Катерина Реп'яхова обов'язково зробить.

Нова квартира Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка розповідала, що в їхнього сина затримка мовлення і нині вона намагається з цим боротися. Катерина Реп'яхова поділилася, як чоловік ставиться до цієї проблеми та яку він помилку робить у вихованні Михасика.

Читайте також: