Дружина Віктора Павліка показала дитячі фото співака та розповіла, через що вони сваряться: "Болюча тема"

Дружина співачка Віктора Павліка, блогерка та його концертний директор Катерина Реп'яхова, розповіла шанувальникам, через що між подружжям виникає справжній конфлікт.

Так, у сторіз в Instagram обраниця артиста поділилася, що суперечки між нею та чоловіком виникають через сина Михайла, а саме через його зачіску. Молода матуся хоче, аби хлопчик мав стильну зачіску, а ось зірковий батько - пропонує стригти сина майже "під нуль".

"Це дуже болюча для нас тема. Ми з чоловіком сваримося на цей рахунок. Він вважає, що Мішу треба стригти дуже коротко, а я хочу йому залишити тут волосся, щоб красиво було. А чоловік проти, він вважає, що Міша має ходити як якийсь болванчик. У цьому плані дуже важко", - обурилася Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також до сторіз Катерина додала дитячі фото Павліка та показала, що він сам у дитинстві мав пишну темну шевелюру.

"Він у дитинстві значить ходив гарний, а Міша має ходити як обрублений качан чогось", - додала дружина співака.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік продемонстрував свої м'язи у майці .

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