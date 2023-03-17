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Дружина Віктора Павліка показала, яке коштовне придбання зробив співак: "Мрія чоловіка здійснилася"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Дружина Віктора Павліка показала, яке коштовне придбання зробив співак: "Мрія чоловіка здійснилася"

Фото: instagram.com/repyahovakate

Артист придбав собі нове авто.

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова показала, що собі придбав її чоловік.

У сторіз в Instagram уважні підписники помітили, що виконавець підвозив дружину на новому авто. Тож Катерина вирішила поділитися з шанувальниками новиною.

"Ми на цьому не акцентували увагу. Але мрія чоловіка здійснилася. Він повернувся на Land Rover, на яких їздив більшу частину свого життя", - розповіла блогерка. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Для себе Павлік обрав білий автомобіль Land Rover з салону. Вартість такої автівки складає більше двох мільйонів гривень. Але, як зазначила Катерина, співак багато часу проводить за кермом, адже багато їздить на гастролі.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Щаслива за свого чоловіка. Він заслужив. Пів свого життя він проводить у машині і на гастролях", - додала дружина Павліка.

Також блогерка очікує і на новий автомобіль для себе, адже її автівку вона продала. Без машини для обох, за словами Катерини, їхній родині складно. 

"Був період, коли ми удвох були без машини. Це було ще складніше", - додала блогерка.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публікації
Перегляди
553
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