Дружина Віктора Павліка показала фігуру у купальнику та зізналася, чим незадоволена у собі

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова поділилася, як слідкує за своєю формою.

29-річна блогерка останнім часом почала серйозно ставитися до свого тіла та здоров'я. Так, Катерина розповіла у сторіз в Instagram, що тепер займається плаванням, хоча раніше не любила це й вид спорту.

"Мені 29 років і я вирішила навчитися правильно плавати. Ніколи не пізно почати. Ніколи не розуміла плавання, та вирішила вийти із зони комфорту. Наразі я собою пишаюся, тому що в мене є конкретні проблеми з силою волі. І я зовсім не спортивна", - поділилася Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім тренувань Катерина також почала слідкувати за своїм харчуванням. За словами блогерки, зараз в її раціоні багато шкідливих продуктів, які вона планує виключити.

"Хочу навчитися правильно харчуватися. Поки в моєму житті багато борошняного, солодкого, "маку" та "коли", - зізналася дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Аби бути чесною зі своїми підписниками блогерка показала, який вигляд зараз має її фігура, над якою вона хоче попрацювати.

"Як результат ось таку фігуру маю. Маю надію показати фото під назвою "Після", - написала Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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