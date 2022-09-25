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Дружина Віктора Павліка показала фото з їхнього романтичного побачення в Києві

Дружина Віктора Павліка показала фото з їхнього романтичного побачення в Києві

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Дружина Віктора Павліка показала фото з їхнього романтичного побачення в Києві

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова влаштувала собі романтичний вікенд з чоловіком в українській столиці.

Так, наразі Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова перебувають у Києві, де Катя розвиває власний бренд дитячого одягу, а Віктор Франкович займається своїми справами.

Втім, закохані знайшли трохи вільного часу, аби присвятити його одне одному та сходити на побачення. На сторінці в Instagram Реп'яхова розмістила фото і відео зі спільного відпочинку з чоловіком.

Для перегляду фото і відео гортайте ліворуч

Подружжя погуляло містом, сходило в кінотеатр, а також покаталося на самокаті. І все це відбувалося на лівому березі Києва, на Позняках, де, як відомо подружжя живе і знімає квартиру.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина відповіла на закиди щодо віку співака. Як відомо, артист старший за свою дружину на 28 років. Така різниці у віці не завадила парі збудувати щасливу родину та народити сина Михайла. На хейт юзерів Катерина відповіла, що бажає, щоб всіх дідів так любили молоді дівчата, як її Віктора Франковича.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
851
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