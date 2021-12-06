Дружина Віктора Павліка показала фрагмент позову проти колишньої співака

Катерина рішуче налаштована захищати свою честь та гідність.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася подробицями розбір з його колишньою Лорою Созаєвою.

Катерина зазначила, що коханий їй пообіцяв – що якщо бодай ще одне криве слово у його бік, або бік їхньої родини, і з Ларисою розмовлятиме адвокат. Також Реп'яхова додала, що враховуючи нові обставини, квартиру, у якій зараз живе Созаєва, вони ділитимуть порівну через суд, і борг за неї у тому числі.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Також Катерина зазначила, що після того, як Лора її привселюдно назвала "тварюкою та не шанованою", її родина не дасть Ларисі ані копійки.

instagram.com/repyahovakate

Реп'яхова поділилася, що весь минулий тиждень вони працювали з адвокатом та підготували позов проти Созаєвої. Катерина показала фрагмент документу, у якому вказано, що вона хоче стягнути з Лариси моральну шкоду. Щоправда, у якій сумі – не вказано.

instagram.com/repyahovakate

Катерина додала, що все, що присудить суд, вона віддасть на благодійність.

Нагадаємо, Лариса Созаєва ще у жовтні записала відео, де повідомила, що Павлік виганяє її з квартири. Дружина співака Катерина Реп'яхова не стрималася та прокоментувала закид колишньої. Вона заявила, що вони виплачують кредит на велику квартиру, оплачують Ларисі комунальні послуги, дають гроші та інколи забезпечують продуктами.

Подружжя платить за квартиру, де живе Лариса, 50 тисяч доларів, не враховуючи комунальні. З них 25 тисяч - тіло, а 25 – відсоток за кредит. Пара запропонувала продати це житло в обмін на те, що дасть Созаєвій 100 тисяч доларів. Втім, Лору такий варіант не влаштовує.

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