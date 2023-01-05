Дружина Віктора Павліка показала миле відео, як вони танцювали і співак носив її на руках

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова поділилася милим відео, на якому показала танці разом з коханим.

На своїй сторінці в Instagram обраниця виконавця розмістила ролик, знятий у Трускавці. Там, нагадаємо, Віктора Франкович виступав на новорічні свята і відпочивав разом з родиною.

У відео Павлік та Реп'яхова танцюють під виконання наживо оркестру, вбраного у національні українські костюми. Віктор Франкович кружляв кохану, а в кінці танцю взяв її на руки. Поки подружжя танцювало, поруч бігав та усміхався їхній маленький син Михасик.

"Неочікувана імпровізація. Чоловік запросив на танок", - підписала відео Реп'яхова.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що були захоплені танцем пари: "Та ви подивіться лишень на Михасика: він бачить приклад здорової поведінки батьків. Щастя та любов, гармонія і танці люблячих мами й тата - це те, що він собі закарбує в пам'яті і пронесе через життя", "Щасливі батьки - щасливі діти! Дуже люблю вашу сім'ю. Ви дуже багато разом пройшли - заслуговуєте на щастя", "Які ви гарні, дивлюсь я на вас і бачу, як ви щиро кохаєте одне одного".

Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка Катерина поділилася архівним фото, на якому зображена ще зовсім юною зі своїм майбутнім обранцем. У юності Катерина була фанаткою творчості Віктора Франковича.

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