Дружина Віктора Павліка показала оголений живіт на останніх днях вагітності

От-от Катерина вперше стане мамою.

Дружина українського співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно відсвяткувала з коханим першу річницю шлюбу, от-от вперше стане мамою.

З підписниками свого фотоблогу Катерина активно ділиться подробицями свого життя. Тож не стала приховувати, що народжувати їй зовсім скоро. У сторіс Instagram дівчина розмістила знімок, на якому позує у штанях, топі та накидці. Тим самим демонструючи вже дуже великий животик.

instagram.com/repyahovakate

"Живіт став ще нижче", - коротко прокоментувала Реп'яхова.

Окрім того, Катерина поділилася скріншотом спеціального застосунку для вагітних. Він показав, що обраниця Віктора Франковича стане мамою 12 червня.

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що раніше вагітна дружина Віктора Павліка показала, як облаштувала дитячу для їхнього сина. Катерина надала перевагу світлим спокійним тонам.

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