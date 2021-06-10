Дружина Віктора Павліка показала оголений живіт на останніх днях вагітності

От-от Катерина вперше стане мамою.
Дружина українського співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно відсвяткувала з коханим першу річницю шлюбу, от-от вперше стане мамою.
З підписниками свого фотоблогу Катерина активно ділиться подробицями свого життя. Тож не стала приховувати, що народжувати їй зовсім скоро. У сторіс Instagram дівчина розмістила знімок, на якому позує у штанях, топі та накидці. Тим самим демонструючи вже дуже великий животик.
"Живіт став ще нижче", - коротко прокоментувала Реп'яхова.
Окрім того, Катерина поділилася скріншотом спеціального застосунку для вагітних. Він показав, що обраниця Віктора Франковича стане мамою 12 червня.
Нагадаємо, що раніше вагітна дружина Віктора Павліка показала, як облаштувала дитячу для їхнього сина. Катерина надала перевагу світлим спокійним тонам.