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Дружина Віктора Павліка показала "привіт" від її чоловіка окупантам у вигляді артилерійського снаряду

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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668
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Дружина Віктора Павліка показала "привіт" від її чоловіка окупантам у вигляді артилерійського снаряду

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Артист залишив автограф та знамениту фразу зі своєї пісні на снаряді калібру 152-мм.

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова показала, який "привіт" російським окупантам передав її чоловік.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Реп'яхова розмістила світлину, на якій зображений артилерійський снаряд калібру 152-мм. На ньому Віктор Франкович залишив свій автограф та рядки зі своєї знаменитої пісні. Павлік написав: "Ні обіцянок, ні пробачень!".

Віктор Павлік передав
Віктор Павлік передав "привіт" окупантам / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як відомо, днями в Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Зокрема, дуже дефіцитні калібри, серед яких і 152-мм. Ці снаряди виготовляють за технологіями НАТО. Потужності розташовані як в Україні, так і в країні партнера. Ці боєприпаси вже успішно пройшли випробування і Міноборони сподівається забезпечити ними українську артилерію. А днями Укроборонпром поширив відео та фотографії, на яких музиканти, військові та громадські діячі залишають на новеньких боєприпасах послання своїм ворогам.

Свої привіти окупантам вже встигли передати парамедикиня "Тайра", лідер гурту Kozak System Іван Леньо, український актор Олексій Тритенко.

ППО: Олексій Тритенко та Соломон

Український актор, який зіграв у фільмі «Кіборги», Олексій Тритенко навчив свого пса Соломона правильної реакції на окупантів. Тільки подивіться реакцію пса на руських:) Навіть собака знає, що росіяни нам не друзі. #ППОпередайпривіт_окупанту

Опубликовано Державний концерн "Укроборонпром" Четверг, 1 декабря 2022 г.

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Дата публікації
Перегляди
668
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