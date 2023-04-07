Дружина Віктора Павліка показала розкішний позашляховик, який придбала за 50 тисяч доларів

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова нарешті розповіла шанувальникам, яку саме автівку придбала.

Певний час Катерина інтригувала підписників і не квапилася ділитися деталями покупки. Аж от у сторіз своєї сторінки в Instagram Реп'яхова повідомила, що стала щасливою власницею позашляховика Audi Q3 Sportback. Свій вибір блогерка зупинила на машині помаранчевого кольору.

Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

За словами Реп'яхової, вона давно мріяла саме про Audi. Також Катерина зізналася, що в цій машині є функція, якої їй дуже не вистачало у попередньому авто – у цьому автомобілі автоматично відкривається багажник.

Також Катерина пригадала, які машини були в неї раніше та розсекретила їхню вартість.

Катерина Реп'яхова показала яке авто у неї було раніше / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова показала, яке авто у неї було раніше / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова показала , яке авто у неї було раніше / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що не так давно Катерина Реп'яхова ділилася, що новий автомобіль обійшовся їй у 50 тисяч доларів, що становить понад 1,8 мільйона гривень. Машину блогерка взяла з салону в кредит. Перший внесок у розмірі 60% Катерина вже зробила. Іншу частину Реп'яхова планує виплатити за рік, хоча кредит у неї на три роки. За словами дружини Павліка, вона планує плідно працювати цей рік, щоб розпрощатися з кредитом.

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