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Дружина Віктора Павліка показала розкішний позашляховик, який придбала за 50 тисяч доларів

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Дружина Віктора Павліка показала розкішний позашляховик, який придбала за 50 тисяч доларів

Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова вже забрала автомобіль з салону.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова нарешті розповіла шанувальникам, яку саме автівку придбала.

Певний час Катерина інтригувала підписників і не квапилася ділитися деталями покупки. Аж от у сторіз своєї сторінки в Instagram Реп'яхова повідомила, що стала щасливою власницею позашляховика Audi Q3 Sportback. Свій вибір блогерка зупинила на машині помаранчевого кольору.

Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / Фото: instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / Фото: instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала своє нове авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

За словами Реп'яхової, вона давно мріяла саме про Audi. Також Катерина зізналася, що в цій машині є функція, якої їй дуже не вистачало у попередньому авто – у цьому автомобілі автоматично відкривається багажник.

Також Катерина пригадала, які машини були в неї раніше та розсекретила їхню вартість.

Катерина Реп'яхова показала яке авто у неї було раніше / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала яке авто у неї було раніше / Фото: instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала, яке авто у неї було раніше / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала, яке авто у неї було раніше / Фото: instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала , яке авто у неї було раніше / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова показала , яке авто у неї було раніше / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що не так давно Катерина Реп'яхова ділилася, що новий автомобіль обійшовся їй у 50 тисяч доларів, що становить понад 1,8 мільйона гривень. Машину блогерка взяла з салону в кредит. Перший внесок у розмірі 60% Катерина вже зробила. Іншу частину Реп'яхова планує виплатити за рік, хоча кредит у неї на три роки. За словами дружини Павліка, вона планує плідно працювати цей рік, щоб розпрощатися з кредитом.

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Дата публікації
Перегляди
4576
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