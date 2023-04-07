Дружина Віктора Павліка показала розкішний позашляховик, який придбала за 50 тисяч доларів

Катерина Реп'яхова вже забрала автомобіль з салону.
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова нарешті розповіла шанувальникам, яку саме автівку придбала.
Певний час Катерина інтригувала підписників і не квапилася ділитися деталями покупки. Аж от у сторіз своєї сторінки в Instagram Реп'яхова повідомила, що стала щасливою власницею позашляховика Audi Q3 Sportback. Свій вибір блогерка зупинила на машині помаранчевого кольору.
За словами Реп'яхової, вона давно мріяла саме про Audi. Також Катерина зізналася, що в цій машині є функція, якої їй дуже не вистачало у попередньому авто – у цьому автомобілі автоматично відкривається багажник.
Також Катерина пригадала, які машини були в неї раніше та розсекретила їхню вартість.
Нагадаємо, що не так давно Катерина Реп'яхова ділилася, що новий автомобіль обійшовся їй у 50 тисяч доларів, що становить понад 1,8 мільйона гривень. Машину блогерка взяла з салону в кредит. Перший внесок у розмірі 60% Катерина вже зробила. Іншу частину Реп'яхова планує виплатити за рік, хоча кредит у неї на три роки. За словами дружини Павліка, вона планує плідно працювати цей рік, щоб розпрощатися з кредитом.
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