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Дружина Віктора Павліка показала, що він їй подарував за сина

Дружина Віктора Павліка показала, що він їй подарував за сина

instagram.com/repyahovakate

Віктор Франкович зробив дуже милий подарунок.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова сьогодні, 15 червня, народила йому сина.

Новоспечена мама вже, схоже, відійшла від пологів, оскільки поступово повертається до свого блогерства. Катя вже активно знімає сторіс для свого Instagram. Так, Реп'яхова поділилася з прихильниками, що їй чоловік подарував за сина.

Віктор Павлік з сином / © instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік з сином / instagram.com/repyahovakate

Віктор Франкович презентував молодій дружині золоту каблучку з зображенням ніжки немовля. Кільце також оздоблене фіанітом. Вартість такої прикраси складає шість тисяч гривень.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Катерина одразу приміряла прикрасу і зробила знімок на пальці, а поруч з рукою мами видніються ручки хлопчика.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що в коментарі сайту ТСН.ua Віктор Павлік розповів про те, як минули пологи та чи був він присутнім поруч з дружиною у найвідповідальніший момент.