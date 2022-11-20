Дружина Віктора Павліка показала старшого брата, на якого дуже схожий її син

Катерина показала, як провела час з рідною людиною.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками рідкісними фото зі своїм братом Романом.

Так, днями Катерина з'їздила в гості до старшого брата і показала, як провела з ним час. Рідні люди поспілкувалися, а маленький син Катерини отримав від дядька гарну іграшку у подарунок.

Катерина з братом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Син та брат Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дядько зробив подарунок Михасику / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Відповідь на запитання, в кого Михась блондин", - підписала кадри з братом Реп'яхова.

Підписники сторінки Катерини зазначили, що її син й справді дуже схожий на дядька. А зрозуміли вони це, побачивши архівні кадри, на яких зображений брат Катерини в дитинстві:

Брат Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина з братом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Комплімент вашій мамі. Яких гарних дітей вона виховала. Мені дуже подобається ваша родина", "і справді, ваш син дуже на дядька схожий", "дуже гарні".

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова розповіла, чому її син захворів, коли вони поверталися до України після відпочинку. Хлопчик стало зле просто на кордоні. Дружина Павліка думала, що у дитини ротавірус, втім, як з'ясувалося, причиною занедужання малюка була інша хвороба.

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