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Дружина Віктора Павліка показала старшого брата, на якого дуже схожий її син

Дружина Віктора Павліка показала старшого брата, на якого дуже схожий її син

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
196
Час на прочитання
1 хв
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Дружина Віктора Павліка показала старшого брата, на якого дуже схожий її син

Катерина Реп'яхова з братом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина показала, як провела час з рідною людиною.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками рідкісними фото зі своїм братом Романом.

Так, днями Катерина з'їздила в гості до старшого брата і показала, як провела з ним час. Рідні люди поспілкувалися, а маленький син Катерини отримав від дядька гарну іграшку у подарунок.

Катерина з братом / © instagram.com/repyahovakate
Катерина з братом / Фото: instagram.com/repyahovakate
Син та брат Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate
Син та брат Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate
Дядько зробив подарунок Михасику / © instagram.com/repyahovakate
Дядько зробив подарунок Михасику / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Відповідь на запитання, в кого Михась блондин", - підписала кадри з братом Реп'яхова.

Підписники сторінки Катерини зазначили, що її син й справді дуже схожий на дядька. А зрозуміли вони це, побачивши архівні кадри, на яких зображений брат Катерини в дитинстві:

Брат Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate
Брат Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate
Катерина з братом / © instagram.com/repyahovakate
Катерина з братом / Фото: instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Комплімент вашій мамі. Яких гарних дітей вона виховала. Мені дуже подобається ваша родина", "і справді, ваш син дуже на дядька схожий", "дуже гарні".

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова розповіла, чому її син захворів, коли вони поверталися до України після відпочинку. Хлопчик стало зле просто на кордоні. Дружина Павліка думала, що у дитини ротавірус, втім, як з'ясувалося, причиною занедужання малюка була інша хвороба.

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Дата публікації
Перегляди
196
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