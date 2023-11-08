Дружина Віктора Павліка показала, як бореться із затримкою мовлення їхнього сина

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, детально розповіла, як проходить лікування їхнього дворічного сина Михайла, який досі не розмовляє.

Подружжя вирішило займатися педагогічною корекцією сина, відмовившись від ліків. Реп'яхова зазначила, що Михасик вже показує успішні результати лікування. Він вдало відтворює звуки, каже деякі слова та краще почав розуміти, коли до нього звертаються.

"Нашому синочку Михасику 2,4 роки. І він поки що не розмовляє. Та не розуміє зверненої мови тією мірою, якою розуміють його однолітки. Пройшли ми великий шлях діагностики. І наразі займаємося корекцією педагогічно. Без ліків. Ми вже маємо великі успіхи. Михась повторює звуки, каже деякі слова і набагато краще розуміє звернену мову", — зізналася Реп'яхова.

Син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зокрема, у своєму Instagram блогерка показала, як дитина займається зі спеціалістами. Михасик відвідує заняття з нейрокорекції. Це допомагає відновлювати порушені функції мозку та корегувати нервову систему.

З сином зіркового подружжя проводяться дихальні, сенсорні та рухові вправи. За словами Реп'яхової, вони сприяють врегулюванню тонусу, покращенню його мислення, пам'яті й уваги. Такий комплексний підхід також стабілізує загальний емоційний стан їхньої дитини.

Дружина Віктора Павліка показала, як їхній син займається вправами з удосконалення мовлення

Нагадаємо, що нещодавно зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розказав, як долучається до виховання дев'ятирічної доньки Лізи. Артист поділився, чи займається статевим вихованням дівчинки та як реагуватиме на майбутніх залицяльників.

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