Дружина Віктора Павліка показала, як перший день народження сина в Івано-Франківську святкує

Дружина Віктора Павліка показала, як перший день народження сина в Івано-Франківську святкує

Сьогодні, 15 червня, у родині українського співака Віктора Павліка та його концертної директорки Катерини Реп'яхової свято.

15 червня виповнюється рік сину Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової Михасику.

З цієї нагоди батьки влаштували малюку справжнє свято. Як показала дружина Павліка у себе в Instagram, наразі вони з родиною перебувають в Івано-Франківську. Вони зупинилися в одному з готелів, який прикрасили величезними кульками білого та золотистого кольорів, а також кулькою у вигляді ведмедя.

Фото: instagram.com/viktorpavlik

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також вранці на іменинника чекав милий торт, прикрашений ведмедиком.

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"Моє життя, мій найкращий. Мій ніжний, лагідний, а іноді такий наполегливий син. Я тебе дуже люблю! Дякуючи тобі, я знаю, що таке безумовна любов до кожної клітинки, до самих глибин мого серця. Моя любов до тебе більше, ніж всесвіт… І я проведу тебе через все дитинство найщасливішим хлопчиком. Обіцяю", - привітала сина Катерина з першим днем народження.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/viktorpavlik

У фотоблогу Реп'яхова поділилася світлинами підрослого сина і замилувала своїх підписників: "Який же він хороший! Нехай буде щасливим", "Вітаю маленький красунчик", "з днем народження синочка! Нехай росте здоровим та щасливим хлопчиком".

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік приголомшив схожістю з крихітним сином у дитинстві. Віктор Франкович показав колаж, зроблений з його архівного фото з дитинства та зі світлини Михасика.

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