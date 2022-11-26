Дружина Віктора Павліка показала, як проводить час з чоловіком і сином під час відключення світла

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з прихильниками, як проводить час з родиною під час відключення світла.

Як розповіла Катерина на сторінці в Instagram, коли вимикають світло, вони з Віктором Франковичем та однорічним Михасиком сідають в машину та їздять містом.

"Два дні без світла, без опалення, без води, без зв'язку. Наша розвага – це сісти в машину і кудись поїхати, задля того, щоб зарядити гаджети і змінити обстановку для Міші. І як добре, що саме в ці важкі дні чоловік не на гастролях", - розповіла Реп'яхова.

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Також блогерка зізналася, що попри всі негаразди, вона почувається спокійно, адже вона вдома:

"Але я вам скажу, що почуваюся зараз максимально спокійно і комфортно. Адже я на своїй землі, я вдома, я частина цього історичного моменту нашої країни. І просто дякую всім людям, які забезпечують нас безпекою і комунікаціями!" – написала дружина Павліка.

Нагадаємо, днями Катерина Реп'яхова з'їздила в гості до свого старшого брата. Дружина Віктора Павліка показала, на кого схожий її однорічний син.

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