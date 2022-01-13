Дружина Віктора Павліка показала, як син та донька артиста відреагували на її вагітність

Катерина поділилася зворушливим сімейним відео.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вирішила поділитися з шанувальниками доволі особистим відео.

Так, на сторінці в Instagram обраниця артиста розмістила відео, на якому Павлік повідомляє своїм старшим дітям –сину та донці про поповнення у родині. І їхня реакція дуже зворушлива:

"Відео, яке я хотіла опублікувати ще рік тому, але чомусь цього не робила. І ось зараз настав час. Відео про те, як чоловік повідомив про поповнення в нашій сім'ї сину та доньці, а я своїй племінниці Настюші. На той момент ми ще не знали хто буде дівчинка чи хлопчик", - підписала відео Реп'яхова.

Так, 37-річний син Віктора Франковича Олександр спочатку не зрозумів, що це не жарт. А коли усвідомив, що дійсно стане братом, був дуже щасливий, щоправда сказав: "та я старий вже". Донька Христина буле більш стриманою у своїм емоціях, однак теж пораділа за батька.

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