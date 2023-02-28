Дружина Віктора Павліка показала, як співак залишився без брів: "Старість - не радість"

Український співак Віктор Павлік несподівано залишився повністю без своїх густих чорних брів.

Про курйозну ситуацію розповіла дружина виконавця, Катерина Реп'яхова. Блогерка довго не хотіла ділитися історією та показувати фото чоловіка, однак все ж вирішила розповісти, що трапилося.

"Віктор таке вичудив в Буковелі. Спочатку не хотіла вам взагалі розповідати. Я думала, що його в моєму блозі ще довго не буде. Те, що він зробив, дівчата якщо би бачили - бігли подалі", - написала Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Як виявилося, Павлік переплутав насадки на бритву та випадково зголив собі усю рослинність на обличчі.

"Мій чоловік випадково поголив собі брови! Повністю! Переплутав насадки на машинці (не добачив). Старість - не радість", - поділилася дружина співака.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Втім, ситуація не сильно засмутила виконавця і він усе одно продовжив свої виступи та концерти. Та навіть погодився позувати на фото.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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