Дружина Віктора Павліка показала, як її сестра з дітьми в Ізраїлі ховаються від обстрілів

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла про свою сестру, яка мешкає в Ізраїлі.

Після того, як вранці 7 жовтня палестинське угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль, у країні тривають жорстокі бої та постійні обстріли. Сестра Катерини разом зі своїми дітьми мешкає у одному з районів Тель-Авіву, де також чутно сильні вибухи.

Блогерка розповіла шанувальникам, що зараз її рідні постійно перебувають в укритті та бояться виходити на вулицю.

"У них стабільно. Тихо. Але на вулицю не виходять, особливо діти. Тому що в країни близько 200 терористів гуляє", - розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова розповіла про сестру в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Однак вже за деякий час після цього в місті стало чутно сильні вибухи. Як розповіли рідні блогерки, в їхньому будинку затремтіли вікна, а у небі той діло пролітали винищувачі. Проте, за словами сестри Катерини, вони не втрачають настрій, адже влада Ізраїлю пообіцяла зробити все, щоб зупинити терористів.

"У нас під будинком земля тремтить від вибухів. Гуркоче в далечині без зупинки. Вікна стукають від цієї вібрації. Винищувачі в небі кожні 15 хв. Але мені подобається настрій наших політиків і військових. Краще один раз пережити, ніж жити в страху все життя. Ця лояльність ні до чого не привела за всі ці роки", - висловилася сестра Реп'яхової.

Катерина Реп'яхова розповіла про сестру в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також дружина Павліка поділилася кадрами, як її маленькі племінники ховаються від обстрілів в бомбосховищі.

"Мої кохані діточки", - зворушливо звернулася до них Катерина.

Катерина Реп'яхова розповіла про сестру в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що неподалік від рідних Катерини Реп'яхової мешкають Алла Пугачова та Маским Галкін. Російський гуморист вже вийшов на зв'язок з фанами та відповів, де зараз перебуває його родина.

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