Дружина Віктора Павліка показала, як з чоловіком вперше відпочиває без сина

Дружина співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – поділилася, що вони з чоловіком вирушили в їхню першу відпустку без сина.

Подружжя поїхало відпочивати на захід України. Закохані зупинилися в Буковелі. Там Реп'яхова та Павлік перебуватимуть сім днів. Подружжя вже встигло покататися на підіймачу та лижах, а також помилуватися неймовірним краєвидом на засніжені гори та ліс.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

До речі, в цю поїздку подружжя вирушило без дворічного сина. Михасик нині перебуває в Києві з бабусею, яка доглядає за ним, водить його на заняття та до садочка.

"Поїхали ми до Буковеля без Михасика. Я не вірю, що це сталося, що я залишила свого сина на сім днів на маму. Це перший наш такий досвід, але він колись мав статися", - поділилася Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Павліка пояснила, чому вирішила поїхати у відпустку без сина. Річ у тім, що в січні вони чимало куди подорожували разом. За словами Катерини, син просто втомився від поїздок.

"Ми в січні були в Яремчі, потім були в Дніпрі і мали всі разом із мамою, з Михасиком, із Віктором Франковичем їхати до Буковеля. Коли ми приїхали з Дніпра, ми зрозуміли, що це дуже важко для Михасика. Я бачила, що його нервова система трохи змінилася, тому що немає якоїсь стабільності, немає нормального графіка розпорядку дня, а для нього це дуже важливо, як і для будь-якої дитини", - пояснила блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка додала, що і їм з чоловіком просто було необхідно відпочити лише вдвох, а також синові побути без мами.

"Я точно знаю, що ця поїздка потрібна і нам із Віктором Франковичем, як чоловіку і дружині, і Михасик теж має вчитися спати не лише зі мною і взагалі бути без мами. Це такий буде досвід для нього, можливо, елемент дорослішання", - додала блогерка.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нині у Карпатах відпочиває співачка Ірина Федишин. Артистка там перебуває зі всією родиною. Виконавиця вже показувала, як минає їхня відпустка в горах.

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