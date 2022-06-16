Дружина Віктора Павліка показала, як з розмахом відсвяткувала перший день народження сина

Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина 15 червня відсвяткували перший день народження сина Михасика.
З цієї нагоди Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова влаштували справжнє свято.
Захід організували на території одного з готелів Івано-Франківська. Місце прикрасили великою кількістю блакитних та персикових кульок, квітами, ведмедиками, а на кожного гостя чекав невеличкий подарунок від іменинника у вигляді пряників.
Звісно, не обійшлося і без концерту знаменитого батька Михайла Віктора Павліка. Який для присутніх виконав свій легендарний хіт "Шикидим", а також повстанську пісню "Ой, у лузі червона калина".
Святкування дня народження минуло добре. Втім, як поділилася Катерина, наступного ранку на них чекала повітряна тривога, яку оголосили просто у номері готелю: "Наші реалії. Тривога", - підписала відео Реп'яхова.
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